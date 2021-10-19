الامارات | تحديد موعد بدء محاكمة بنزيمة.. ونجم الريال مهدد بـ"5 سنوات سجناً"

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد بدء محاكمة بنزيمة.. ونجم الريال مهدد بـ"5 سنوات سجناً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 أكتوبر 2021

عادت قضية "فالبوينا" لتؤرق النجم الفرنسي، وقناص فريق ريال مدريد، كريم بنزيمة، بعد أن تم تحديد موعد بدء المحاكمة التي يتابع فيها اللاعب منذ سنوات، بتهمة اشتراكه في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا، ماثيو فالبوينا، من خلال "شريط جنسي". وفي حالة ثبوت تورطه في القضية، فسيواجه بنزيمة حكما بالسجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 75 ألف يورو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم إن محكمة في فيرساي الفرنسية، قررت بدء المرافعات غدا، بعد ساعات من لقاء بنزيمة وريال مدريد أمام شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا اليوم. وسعى محامو بنزيمة لإبعاده عن القضية التي يتم التحقيق فيها منذ العام 2015، ونفي أي علاقة له بالشريط الجنسي، وأن الامر "مجرد سوء فهم".

وسبق لبنزيمة أن نفى اطلاعه على "الشريط الجنسي"، وقال إن لا علاقة له بتورط صديق له في القضية، وأنه حين تحدث إلى فالبوينا كان بحسن نية، بناء على ما سمعه، وليس أنه له علاقة بالابتزاز. وقال سابقا إنه سعى فقط لتحذير فالبوينا، لكن تم جره إلى القضية بالخطأ.

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