توماس توخيل يكشف سبب "الجفاف التهديفي" لروميلو لوكاكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

برر توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي الجفاف التهديفي لروميلو لوكاكو، الذي لم يسجل منذ 6 مباريات، مشيرًا إلى عبء المباريات التي خاضها اللاعب البلجيكي.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مالمو السويدي في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا: ”في رأيي، أعتقد أن لوكاكو لعب مباريات كثيرة خلال الصيف، والآن هو قادم من دوري الأمم“.

وأضاف: ”إنه لاعب رائع ومنافس كبير، ويريد الفوز بكل شيء ويريد تحقيق نتيجة جيدة سواء في كأس أمم أوروبا أو في دوري الأمم، وهذا يعني له الفوز بالكثير لبلده، وبالتالي يتم التعامل مع الأمر على محمل الجد، وهناك ضغط كبير عليه“.