شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع مضيفه البلجيكي كلوب بروج، الثلاثاء، بالجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



الفريق السماوي دخل المباراة متأثرا بخسارته في الجولة الماضية على يد باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، مما دفعه لمحاولة تحقيق الفوز بشتى الطرق لمواصلة المنافسة على صدار المجموعة.

واستطاع السيتزنز مباغتة أصحاب الأرض بهدف أول عن طريق الظهير البرتغالي جواو كانسيلو بعد مرور 30 دقيقة فقط من البداية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، تمكن النجم الجزائري رياض محرز من تعزيز التقدم بهدف ثان بعدما بدأ المباراة في التشكيلة الأساسية للجولة الثالثة على التوالي.