الدوري الإنجليزي: تطعيم 68% من اللاعبين من لقاح كوفيد-19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن 81 بالمئة من لاعبي الدرجة الممتازة في إنجلترا تلقوا على الأقل جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19، فيما حصل 68 بالمئة من اللاعبين على التطعيم بالكامل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية الشهر الماضي أن سبعة أندية فقط من أصل 20 في الدوري الممتاز تم تطعيم أكثر من 50 بالمئة من لاعبيها.

ودفعت هذه الأرقام جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إلى القول في وقت سابق من الشهر الحالي إن بعض اللاعبين لم يتم تطعيمهم؛ لأن آراءهم قد تتأثر بنظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي.