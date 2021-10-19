شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الإسبانية توجه ضربة لبرشلونة وريال مدريد وتدعم اليويفا ضد دوري السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

بعث محامي الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المحكمة الأوروبية يدعم من خلالها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ اليويفا “ في القضية المفتوحة مع أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، والتي ترغب في إطلاق مسابقة دوري السوبر الأوروبي.



وبدعمها للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقف إسبانيا في نفس خط بروكسيل، وتفترض أن النتائج الرياضية وليست أي شيء آخر هي من تقرر مشاركة أي نادٍ في مسابقة أوروبية وتعطي الحق للدوريات المحلية.

ولم تعلن الحكومة الإسبانية سابقا موقفا رسميا من دوري السوبر الأوروبي رغم كون خوسيه مانويل رودريغيز أوريبس وزير الثقافة والرياضة السابق عبر عن رفضه لفكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي وقال:“ كنت قلقا للغاية بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي يمكن أن تؤثر على لاعبي كرة القدم، والذين لن يتمكنوا من اللعب مع المنتخب الوطني لإسبانيا، النموذج الرياضي لكرة القدم هو التنافسية المفتوحة على أساس الجدارة، حيث يمكن للكبار والصغار مواجهة بعضهم البعض ويمكن لصغير الفوز من وقت لآخر“.