جوارديولا: جريليش يمتاز بسحب المنافسين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا عن مبررات التعاقد مع جاك جريليش من أستون فيلا رغم أن الفريق يحظى بوفرة في المواهب الهجومية. وكان الإنجليزي الدولي جريليش قد أصبح أغلى لاعب بالدوري الإنجليزي في أغسطس الماضي بانضمامه إلى مانشستر مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (138 مليون دولار). وحطم مانشستر سيتي رقمه القياسي في صفقات انتقالات اللاعبين، رغم أنه يضم نجوما بارزين أمثال رحيم سترلينج وكيفن دي بروين ورياض محرز وفيل فودين. وقال جوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج البلجيكي بأبطال أوروبا، أن النادي تعاقد مع جريليش نظرا لكفاءته في الثلث الأخير، موضحا «هو قادر على سحب المنافسين والربط مع زملائه».

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