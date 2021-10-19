شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الإماراتي يبقي مارفيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة راشد النعيمي، حرصه على الاستقرار الفني للمنتخبات، ومواصلة تقديم كل أنواع الدعم لهذه المنتخبات، من أجل الوصول إلى أهدافها.

واطلع المجلس على تقرير لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بحضور المدير الفني للمنتخب الأول، الهولندي بيرت فان مارفيك والذي جرى مناقشته في العديد من الجوانب المتعلقة بمسيرة المنتخب، سواء برنامج الإعداد للمباريات أو قائمة اللاعبين وطريقة اللعب والقراءة الفنية وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة المنتخب، إلى جانب برنامج الإعداد للمباراتين المقبلتين أمام كوريا الجنوبية ولبنان بتصفيات كاس العالم 2022، يومي 12 و16 نوفمبر.

ولم يناقش المجلس إقالة مارفيك بل اقتصرت المناقشة معه حول أسباب عدم الظهور بالمستوى المتوقع خلال المباريات، وقدم مارفيك أسبابا مقنعة.

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن المجلس ناقش مع فان مارفيك أداء المنتخب بكل صراحة وشفافية، وقال»أعطيناه ملاحظاتنا على نتائج المنتخب الماضية، وأوضح فان مارفيك العديد من التحديات التي صادفت المنتخب، وأكدنا له أن النتائج لم تواكب تطلعات الشارع الرياضي بالإمارات، لأن أملنا في منتخبنا أفضل مما ظهر عليه.»