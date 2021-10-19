مشكلة الإصابات تحبط هازارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المدير الفني لفريق ريال مدريد كارل أنشيلوتي أمس إن أحدا لا يشعر بالإحباط من مشكلات إصابة البلجيكي الدولي إدين هازارد أكثر من اللاعب نفسه.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في عام 2019 لكنه عانى من مشكلات بدنية متواصلة منذ انضمامه للفريق المدريدي.

وشارك هازارد طوال 90 دقيقة كاملة في 4 مباريات فقط في كل المسابقات مع ريال مدريد وسجل 5 أهداف فقط خلال 51 مباراة، وهو ما دفع الجماهير ووسائل إعلام للتعبير عن حالة من الإحباط إزاء اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.

وشارك هازارد ضمن التشكيل الأساسي لريال مدريد 5 مرات خلال هذا الموسم ضمن إجمالي 8 مشاركات، وقد لعب لمدة 382 دقيقة، لكن تعافي اللاعب قد تعثر مجددا، حيث أعلن أنشيلوتي أنه سيغيب عن المباراة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

ورغم غياب هازارد، قال أنشيلوتي إن اللاعب هو الأكثر شعورا بالإحباط إزاء مشكلات الإصابات المستمرة، حيث عاد من المشاركة الدولية مصابا بمشكلة عضلية.

وقال أنشيلوتي «هازارد سئم من هذه المشكلات، هو ليس مصابا وإنما يعاني من حمل زائد. لا أحد يشعر بالإحباط أكثر منه. أعتقد أنه سيكون متاحا للمشاركة أمام برشلونة أو أوساسونا».

وسجل هازارد هدفا واحدا فقط وصنع هدفا آخر خلال 799 دقيقة لعب مع ريال مدريد في دوري الأبطال، وذلك في 12 مباراة.

وفي ظل غياب هازارد، بات أنشيلوتي مضطرا للاعتماد على عناصر أخرى، وقد تألق الصاعدان إدواردو كامافينجا وفيدريكو فالفيردي أخيرا وهو ما شكل ضغوطا على توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش.

ومع ذلك، قال أنشيلوتي إن الثلاثي الذي يتمتع بالخبرة لا يزال يشكل جزءا أساسيا من خططه، حيث يتطلع ريال مدريد إلى المجد محليا وقاريا.