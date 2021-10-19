فليك يغيب عن اجتماعات الفيفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن المدير الفني للمنتخب الأول، هانسي فليك لن يشارك في المؤتمرين اللذين ينظمهما الاتحاد الدولي (فيفا) عبر تقنية الفيديو خلال هذا الأسبوع، ويتعلقان بإمكانية إقامة بطولة كأس العالم كل عامين. وذكر فيفا أن كل مدرب لمنتخب وطني للرجال تمت دعوته لحضور الاجتماعين يومي أمس (الثلاثاء) وغدا الخميس. وتسببت الإصلاحات المقترحة على الأجندة الدولية في جدل كبير، حيث عارض الاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) للفكرة. كما انتقدت اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرا هذه الخطط.

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