التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، المقرر لها فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من دورى أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، ألكسندر آرنولد.

الوسط: جوردان هيندرسون ، ميلنر ، نابى كيتا.

الهجوم: ساديو ماني ، فيرمينو ، محمد صلاح.

فى المقابل يبدأ أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: فيليبي ، كوندوجبيا ، ماريو هيرموسو.

الوسط: كيران تريبيير ، توماس ليمار - كوكي - رودريجو دي بول - يانيك كاراسكو.

الهجوم: جريزمان ، جواو فيليكس.