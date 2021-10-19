مباشر قمة الأبطال.. أتلتيكو مدريد - ليفربول.. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة أتلتيكو مدريد وضيفه ليفربول، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بعد فوزه على ميلان وبورتو، في المقابل يمتلك أتلتيكو مدريد أربع نقاط بالتعادل مع بورتو والفوز على ميلان في الجولة السابقة.

تشكيل أتلتيكو مدريد: أوبلاك - تريبيه - فيليبي - كوندوجبيا - هيرموسو - كاراسكو - كوكي - دي باول - ليمار - جريزمان - جواو فيليكس.

تشكيل ليفربول: أليسون، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، هيندرسون، ميلنر، كيتا، ماني، فيرمينو، صلاح.

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