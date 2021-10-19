مران الزمالك.. طارق حامد ينتظم.. جلسة مع سيسيه.. ورسالة من كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استأنف فريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية في إطار الاستعدادات لمباراة توسكر الكيني مساء الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يستقبل الزمالك بطل كينيا على ملعب "برج العرب" ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، فإن طارق حامد انتظم في التدريبات الجماعية، حيث غاب لاعب وسط الفريق بسبب وفاة عمه أمس.

وحرص باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع اللاعب الإيفواري رزاق سيسيه في حضور طبيب الفريق محمد أسامة.

وقام كارتيرون بالحديث مع سيسيه واطمأن على البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له.

في المقابل، طالب كارتيرون من لاعبي الفريق التركيز لمواصلة الفوز مجددًا على توسكر بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن الزمالم يحتاج لنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير من أجل مواصلة المشوار القاري.