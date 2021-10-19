مران الأهلي.. أفشة ينتظم في التدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

انتظم محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني والمقرر لها يوم السبت المقبل في إطار إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان "أفشة" حصل على راحة من التدريبات الجماعية مؤخرًا مما أدى إلى غيابه عن مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في لقاء الذهاب.

وحصل "أفشة" على راحة لظروف زواجه، إلا أنه أصبح متاحًا للمشاركة في لقاء الإياب.

وفي سياق متصل، قاد يانكون ميشيل مدرب حراس الأهلي، ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في فقرات تدريبية متنوعة.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب العودة من النيجر.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي لقاء الإياب مساء السبت المقبل، على ملعب "الأهلي we السلام" حيث كان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بنتيجة (1-1).

ويحتاج الأهلي على أقل تقدير لنتيجة التعادل السلبي من أجل الوصول لدور المجموعات.

وفي سياق آخر، تحدث أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي، عن إصابة مهاجم الفريق صلاح محسن .

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن الأشعة التي خضع لها صلاح محسن أثبتت إصابته بشرخ إجهادي في مشطية القدم.

وأضاف أبو عبلة، أن صلاح محسن سيغيب عن المشاركة في التدريبات والمباريات لمدة ثلاثة أسابيع، على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وغاب صلاح محسن عن رحلة الفريق الأخيرة إلى النيجر حيث اشتكى من إصابة في وجه القدم، قبل أن يجري الفحوصات الطبية اللازمة.