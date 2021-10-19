كومان: برشلونة اقترب من تجديد عقد فاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء أن ناديه اقترب من تجديد عقد النجم الشاب انسو فاتي لفترة طويلة.

وسعى برشلونة مؤخرا لتأمين بقاء نجومه الشباب عقب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

وأشارت تقارير إعلامية في الأيام الأخيرة إلى وجود عقبات تواجه برشلونة في الإبقاء على فاتي.

وحطم فاتي العديد من الأرقام القياسية منذ ظهوره مع الفريق الأول لبرشلونة في 2019 وهو في سن السادسة عشر ، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي الكاتالوني يحرز هدفا في الدوري الإسباني، كما ارتفع مستواه بشدة منذ تعافيه من إصابة قوية في الركبة.

وسجل فاتي هدفين خلال 94 دقيقة خاضها في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، وبعد حصوله على قميص ميسي (رقم 10) فيبدو أنه بات مستعدا للتألق في صفوف برشلونة خلال الأعوام الخمسة المقبلة على أدنى تقدير.

وقال كومان اليوم الثلاثاء على هامش مباراة برشلونة أمام دينامو كييف الأوكراني غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا "حقيقي أنهم اقتربوا (من التوصل لاتفاق)".

وأضاف "هي أنباء مهمة للغاية ، هو لاعب صغير صاحب إمكانات كبيرة ، إنه أحد هؤلاء الذين من المفترض أن يرسموا مستقبل هذا النادي".

وينتهي العقد الأصلي لفاتي العام المقبل ، لكن برشلونة له الحق في تجديد العقد حتى 2024 ، مثلما حدث مع بيدري قبل تجديد عقده حتى 2026.