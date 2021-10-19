موعد مباراة المحرق والكويت في نهائي كأس الاتحاد الاسيوي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المحرق والكويت في نهائي كأس الاتحاد الاسيوي لمنطقة غرب آسيا والقنوات الناقلة لها، في أول نهائي بين الفريقين بنهائي قاري.

تتجه الأنظار الى أستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة بمدينة المحرق في البحرين لمشاهدة اللقاء المرتقب بين المحرق البحريني ونظيره الكويت الكويتي في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2021.

وتأهل المحرق بقيادة المدرب “عيسى السعدون” إلى المباراة النهائية بعد فوزه على العهد اللبناني بنتيجة (3/صفر)، فيما تفوق الكويت بقيادة مدربه التونسي “فتحي الجبال” على السلط الأردني بهدفين نظيفين.

وتُعد هذه المواجهة الأولى بين المحرق والكويت في تاريخ كأس الاتحاد الاسيوي، حيث سيسعي الاول إلى استغلال عاملي الارض والجمهور وتحقيق اللقب الثاني في تاريخه.

وسبق للمحرق أن وصل للنهائي في نسخة 2006 وخسر أمام الفيصلي الأردني، لكنه عاد في نسخة 2008 وفاز باللقب للمرة الأولى والأخيرة على حساب الصفاء اللبناني.

في المقابل حقق الكويت الكويتي اللقب ثلاث مرات، ووصل الى المباراة النهائية في خمس مناسبات، وكانت المرة الأخيرة في العام 2013 وحقق اللقب حينها على حساب مواطنه القادسية الكويتي.

موعد مباراة المحرق والكويت في نهائي كأس الاتحاد الاسيوي

يحين موعد مباراة المحرق والكويت في نهائي كأس الاتحاد الاسيوي يوم الاربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة المحرق والكويت في كأس الاتحاد الاسيوي

ينقل بث مباشر مباراة المحرق والكويت في نهائي كأس الاتحاد الاسيوي 2021 على قناة أبو ظبي الرياضية، كما ينقل اللقاء على القناة الرابعة الرياضية العراقية.

وسيتم بث مباراة المحرق ضد الكويت عبر قناة SSC SPORTS HD الأولى المشفرة على القمر الصناعي عرب سات، بالإضافة إلى تطبيق Shahid VIP عبر الإنترنت.

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