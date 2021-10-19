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تشكيلة ‎الهلال الأساسية في مباراة اليوم امام النصر في دوري ابطال اسيا

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مصطفى العلوي 0 تبليغ

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تشكيلة ‎الهلال الأساسية في مباراة اليوم امام النصر في دوري ابطال اسيا

تشكيلة الهلال السعودي أمام النصر السعودي بدوري أبطال آسيا - صور Twitter

تعرف على تشكيلة نادي الهلال الأساسية في مباراة اليوم امام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والمقرر إقامتها على ملعب مرسول بارك، بداية من الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت .

يدخل المدير الفني البرتغالي مباراة اليوم امام النصر، بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي ناصر الدوسري، جيانج هيون سوو، علي البليهي، محمد البريك في خط الدفاع.

وفي وسط الميدان، دفع مدرب الهلال في مباراة النصر بالثنائي محمد كنو، وسلمان الفرج في محور وسط الميدان، وأمامهم البرازيلي ماتيوس بيريرا كصانع ألعاب، فيما يتواجد موسى ماريجا على اليمين و سالم الدوسري على اليسار.

وفي المقدمة، يعتمد مدرب الهلال ليوناردو جارديم في مباراة اليوم امام النصر على هداف دوري أبطال آسيا 2019 بافيتيمبي جوميز لقيادة خط الهجوم.

تشكيلة الهلال الأساسية في مياراة اليوم امام النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري، جيانج هيون، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، موسى ماريجا.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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