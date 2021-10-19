تشكيلة ‎النصر الأساسية في مباراة اليوم امام الهلال في دوري ابطال اسيا

تعرف على تشكيلة نادي النصر الأساسية في مباراة اليوم امام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والمقرر إقامتها على ملعب مرسول بارك، بداية من الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

يدخل المدير الفني البرتغالي مباراة اليوم امام الهلال بوليد عبد الله في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سلطان الغنام، علي لاجامي، العمري، عبد الله مادو في خط الدفاع.

وفي وسط الميدان، دفع مدرب النصر في مباراة اليوم بالثنائي عبد الله الخيبري وعبد المجيد الصليهم في محور خط الوسط، وعبد الفتاح عسيري على اليسار، وأندرسون تاليسكا كصانع ألعاب، فيما يتواجد جلال ماشاريبوف كجناح أيمن.

وفي المقدمة، يعتمد المدرب البرتغالي في مباراة اليوم امام الهلال على الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله منذ البداية، فيما يحتفظ بالكاميروني فينسينت أبوبكر في دكة البدلاء.

تشكيلة النصر الأساسية في مباراة اليوم امام الهلال في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، العمري، عبد الله مادو.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، عبد الفتاح عسيري، أندرسون تاليسكا، جلال ماشاريبوف.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.