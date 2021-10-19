نتيجة مباراة مان سيتي وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ضمن المجموعة الأولى، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.

يحل مانشستر سيتي الانجليزي ضيفاً امام كلوب بروج البلجيكي على ملعب جان برايدال، في مباراة قوية وهامة حيث سيسعي خلالها الفريقين الى تحقيق الفوز من أجل اقتناص ثلاث نقاط ثمينة.

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الروماني “إستفان كوفاكس”.

وتنقل مباراة مان سيتي وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا على قناة بي إن سبورت بريميم (1) بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، بالأضافة الى قناة بي إن سبورت كونكت.

كما تنقل المباراة ايضا على قناة بي تي سبورت 2 الانجليزية، وعلى قناة آرينا سبورت 1 الصربية، وعلى قناة ماكس سبورت البلغارية.

وبدأ مانشستر سيتي مشواره في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على لايبزيج 6-3، ثم سقط أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-2 بالجولة الثانية.

في المقابل تعادل كلوب بروج البلجيكي في الجولة الاولى امام الفريق الباريسي 1-1، قبل ان يحقق الفوز حارج ملعبه في الجولة الثانية امام لايبزيج 2-1.

اقرأ ايضا..