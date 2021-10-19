- 1/2
- 2/2
نتيجة مباراة مان سيتي وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ضمن المجموعة الأولى، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.
يحل مانشستر سيتي الانجليزي ضيفاً امام كلوب بروج البلجيكي على ملعب جان برايدال، في مباراة قوية وهامة حيث سيسعي خلالها الفريقين الى تحقيق الفوز من أجل اقتناص ثلاث نقاط ثمينة.
تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الروماني “إستفان كوفاكس”.
وتنقل مباراة مان سيتي وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا على قناة بي إن سبورت بريميم (1) بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، بالأضافة الى قناة بي إن سبورت كونكت.
كما تنقل المباراة ايضا على قناة بي تي سبورت 2 الانجليزية، وعلى قناة آرينا سبورت 1 الصربية، وعلى قناة ماكس سبورت البلغارية.
وبدأ مانشستر سيتي مشواره في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على لايبزيج 6-3، ثم سقط أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-2 بالجولة الثانية.
في المقابل تعادل كلوب بروج البلجيكي في الجولة الاولى امام الفريق الباريسي 1-1، قبل ان يحقق الفوز حارج ملعبه في الجولة الثانية امام لايبزيج 2-1.
اقرأ ايضا..
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة مباراة مان سيتي وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.