موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري ابطال اوروبا.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة برشلونة الإسباني ودينامو كييف الأوكراني مع القنوات الناقلة والمعلق ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا 2021/2022.

يستضيف نادي برشلونة نظيره دينامو كييف على ملعب الكامب نو، في مباراة هامة بالمجموعة الخامسة التي تضم بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي، ضمن الجولة الثالثة ببطولة دوري ابطال اوروبا.

خفف النجم الشاب أنسو فاتي الضغوطات على مدربه رونالد كومان بعدما قاد برشلونة لتحقيق انتصارًا هامًا على فالنسيا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي 17 أكتوبر على ملعب الكامب نو ضمن الجولة التاسعة بالدوري الاسباني.

وسيسعى برشلونة إلى مواصلة استفاقته على المستوى القاري من أجل تحقيق الانتصار الأول بعد الخسارة في الجولة الأولى والثانية لأول مرة منذ عام 1972/73، وحدث ذلك هذا الموسم أمام بايرن ميونخ وبنفيكا على الترتيب.

كما أن تحقيق برشلونة الفوز على دينامو كييف في ملعب الكامب نو سينهي سلسلة الهزائم الثلاث المتتالية التي تلقاها على أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وبشكلٍ عام، لم يعرف الفريق الكتالوني طعم الانتصار في آخر 5 مباريات في دوري ابطال اوروبا، خسر في 4 مناسبات أمام (يوفنتوس، باريس، بايرن، بنفيكا)، وتعادل مرة واحدة مع باريس سان جيرمان.

وسيدخل رونالد كومان مباراة دينامو كييف مفتقدًا خدمات، رونالد آراخو، مارتين برايثوايت، عثمان ديمبيلي، بيدري لوبيز، موسى واجو، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب إيريك جارسيا للإيقاف.

على الجهة المقابلة، حافظ دينامو كييف على صدارة ترتيب الدوري الأوكراني قبل السفر إلى برشلونة، بعدما فاز على نادي إف سي لفيف بأربعة أهداف مقابل هدف واحد يوم السبت الماضي 16 أكتوبر.

وسيضع دينامو كييف أنظاره على تحسين موقفه ببطولة دوري ابطال اوروبا، بعدما تعادل سلبًا في الجولة الأولى مع بنفيكا، وخسر بخماسية أمام بايرن ميونخ في الجولة الثانية.

يذكر أن دينامو كييف خسر في آخر 4 مباريات جمعته بفريق برشلونة في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا، بما فيها مباراتي الموسم الماضي بالجولة الثالثة والرابعة على الترتيب.

ما هو موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري ابطال اوروبا؟

يحين موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في الجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا، يوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021.

وسيدير المباراة الحكم الفرنسي «كليمان توربان»، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة والمعلق لمباراة برشلونة ودينامو كييف؟

ينقل بث مباشر مباراة برشلونة ودينامو كييف على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي «رؤوف خليف».

كما تذاع المباراة على قناة أرينا سبورت الصربية، وDAZN 1 Bar HD الألمانية، بالإضافة إلى قناة بي تي سبورت 1 البريطانية المشفرة على القمر الصناعي أسترا 2A.

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