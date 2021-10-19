تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية في مباراة اليوم امام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تعرف على تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية في مباراة اليوم أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة 3 من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب جان بريديل، بداية من الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية.

دخل بيب جوارديولا مباراة اليوم امام الفريق البلجيكي بالدولي البرازيلي إديرسون مورايس في حراسة المرمى، بعد غيابه عن مباراة بيرنلي الماضية في الدوري الإنجليزي.

وفي خط الدفاع، دفع المدير الفني الكتالوني بالثنائي روبين دياز و امريك لابورت في محور الدفاع، فيما يتواجد كايل ووكر على اليمين و جواو كانسيلو على اليسار.

وفي وسط الميدان، دخل مدرب مان سيتي مباراة اليوم بالثلاثي رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا، وكيفن دي بروين.

وفي المقدمة، يقود النجم الجزائري رياض محرز خط هجوم السيتيزن في مباراة اليوم أمام كلوب بروج، وبجانبه جاك جريلتش و فيل فودين كمهاجم وهمي.

بالنسبة لغيابات مانشستر سيتي في مباراة اليوم، يفتقد بيب جوارديولا لخدمات الاسباني فيران توريس بسبب الإصابة، والتي ستمنعه من التواجد مع بطل الدوري الإنجليزي لنهاية العام الجاري.

تشكيلة مان سيتي الأساسية في مباراة اليوم امام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إديرسون مورايس

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، امريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز، جاك جريلتش، فيل فودين