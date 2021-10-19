أنطونيو كاسانو يرد على خورخي مينديز ويصنف كريستيانو رونالدو خارج قائمة أفضل 5 لاعبين في التاريخ

يعتقد لاعب منتخب إيطاليا السابق “أنطونيو كاسانو”، إن نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو “ليس من بين الخمسة الأوائل” في تاريخ كرة القدم، وسط تعليقات وكيل أعمال البرتغالي خورخي مينديز على الكرة الذهبية.

وعاد النجم البرتغالي إلى مانشستر يونايتد بعد ثلاثة مواسم في يوفنتوس هذا الصيف، وادعى الوكيل البرتغالي خورخي مينديز أن الكرة الذهبية يجب أن تعود إلى نجم ريال مدريد السابق.

ويواصل رونالدو تحطيم الأرقام القياسية عند 36 عاماً، وغادر يوفنتوس بعد تسجيله 101 هدفًا في 134 مباراة رسمية مع البيانكونيري، لكن كاسانو غير مقتنع بأن اللاعب الذي سجل 136 هدفًا في دوري أبطال أوروبا فعل ما يكفي ليكون من بين أفضل خمسة لاعبين في التاريخ.

وقال لاعب روما وريال مدريد السابق بسخرية “خورخي مينديز يقول إن الكرة الذهبية تخص رونالدو؟، هو ليس حتى في المراكز الخمسة الأولى، مينديز جيد، تحياتي، لكن إذا كنا نتحدث عن المستوى المطلق، فإن كريستيانو رونالدو لا علاقة له بذلك.”

وتابع المهاجم الايطالي السابق “بالنسبة لي، هو ليس في التوب 5. أود أن أضع [ليونيل] ميسي، [دييجو] مارادونا، بيليه، [يوهان] كرويف. وبعد ذلك سأضع رونالدو الظاهرة”.

وأردف قائلاً “إذا كان علينا اضافة شخص ما، فعندئذ [ماركو] فان باستن، لأنني لا أعرف [ألفريدو] دي ستيفانو. دعونا لا نبالغ “.

ومع ذلك، فقد فاز كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات خلال مسيرته، الأولى في عام 2008 والأخيرة في عام 2017.