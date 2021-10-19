سولشاير: استقبال 4 أهداف من ليستر رسالة تحذير للاستيقاظ وتركيزنا الآن على مباراة أتالانتا

تحدث المدير الفني النرويجي “أولي جونار سولشاير” لوسائل الإعلام قبل مباراة يوم غد في دوري أبطال أوروبا، وأكد إن مانشستر يونايتد “يركز على أتالانتا” بعد “رسالة الإستيقاظ” في ليستر سيتي، وقال إن فريقه يملك الرغبة وتصميم كبير على تدارك الأمر.

ويستضيف الشياطين الحمر أتالانتا بعد الخسارة 4/2 أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي وقال سولشاير إنه شاهد “رد فعل” من لاعبيه.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي “لسنا سعداء في الوقت الحالي، لكن لدينا رغبة كبيرة وتصميم. لقد رأيت رد فعل اللاعبين، فقد كان استقبال أربعة أهداف ضد ليستر بمثابة جرس إنذار.”

وتابع: “نركز الآن على أتالانتا. فريق مختلف، منافسة مختلفة. هناك العديد من الأشياء التي لم تسر على ما يرام، لقد حاولنا تحسينها.”

وأكمل مدرب مان يونايتد “نحن بحاجة إلى معرفة ما نقوم به بشكل جيد ولكن، مع تجنب الأخطاء.”

وسجل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس السابق هدفين في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، ومن المتوقع أن يبدأ ضد أتالانتا يوم الأربعاء.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا ثلاث مرات في ست مباريات ضد فريق جاسبيريني، لكنه كان في الفريق الفائز مرة واحدة فقط ضد فريق بيرجامو، عندما فاز يوفنتوس بنهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي.

وقال سولشاير عن النجم البرتغالي: “كريستيانو بطل، ونحن نعلم ما يمكنه فعله”.

ويصل أتالانتا إلى مانشستر كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع فياريال والفوز على يونج بويز في دور المجموعات، فيما حصد الشياطين الحمر 3 نقاط من مباراتين، بعد الخسارة من الفريق السويسري في الجولة الأولى، و الفوز في آخر لحظات المباراة امام الفريق الاسباني فياريال.