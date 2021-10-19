بث مباشر.. مشاهدة مباراة اليوم بين الهلال والنصر رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في نصف نهائي دوري ابطال اسيا، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 19-10-2021.

تسلط الأضواء على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض حيث يستقبل الكلاسيكو الكبير بين الهلال والنصر في مباراة نارية بنصف نهائي منطقة الغرب ببطولة دوري ابطال اسيا.

وتأهل نادي الهلال إلى نصف النهائي بعد اقصاءه فريق بيرسيبوليس الإيراني بالفوز عليه (3-0)، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي 16 أكتوبر على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

بينما صعد النصر على حساب شقيقه الوحدة الإماراتي بعدما اكتسحه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مرسول بارك يوم السبت الماضي 16 أكتوبر.

وبالنظر إلى ظروف الهلال والنصر في الوقت الحالي والمسابقة التي تجمعهما «دوري ابطال اسيا»، فمن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة وإثارة غير مسبوقة نظرًا لأن نتيجتها لا تحتمل إلا فوز أحد الفريقين.

ويمر الهلال بفترة رائعة تحت قيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، حيث بدأت بصماته تظهر على أداء الزعيم بشكلٍ واضح، على الجهة المقابلة نجح مواطنه بيدرو إيمانويل بإمتياز في الاختبار الأول له مع النصر أمام الوحدة، بعدما أظهر الفريق تماسكه بعد رحيل مانو مينيزيس.

وسيتطلع الهلال إلى تجاوز غريمه النصر لمواصلة رحلة البحث عن اللقب الرابع في المسابقة الأعرق للأندية في القارة الصفراء بعد تتويجه بالكأس الغالية في ثلاث مرات سابقة 1991، 2000 و2019.

أما فريق النصر سيبحث عن فك العقدة بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال اسيا لأول مرة بنظامها الحالي بعد خروجه من نصف النهائي بالنسخة الماضية بركلات الترجيح أمام بيرسيبوليس الإيراني، وحلوله وصيفًا في نسخة 1995.

الجدير بالذكر أن الفائز من موقعة الهلال والنصر سيلاقي في المباراة النهائية المنتصر من مواجهة نصف نهائي الشرق الذي سيجمع حامل اللقب «أولسان هيونداي» الكوري الجنوبي ومواطنه بوهانغ ستيلرز.

وسيدير مباراة الهلال والنصر اليوم، الحكم الدولي الأسترالي المتميز «كريس بيث»، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الهلال والنصر على قناة Ssc7 HD السعودية، بصوت المعلق الرياضي السعودي «فهد العتيبي»، بالإضافة إلى قناة الرابعة سبورت العراقية.

كما تذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1، بصوت المعلق الرياضي الإماراتي «فارس عوض» على الصوتية الأولى، و«على سعيد الكعبي» على الصوتية الثانية.