إيطاليا تدرس فرض حظر دخول الملاعب مدى الحياة على المتورطين في حوادث عنصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعا جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى فرض حظر مدى الحياة على المتورطين في حوادث عنصرية في الملاعب، بعد العديد من الوقائع التي شهدها الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى المحلي.



وقال كاليدو كوليبالي مدافع نابولي إن جماهير فيورنتينا سخرت منه ووصفته بالقرد هذا الشهر، ودعا السلطات إلى منع المتورطين من حضور المباريات في الملاعب.

وجاء هذا الأمر بعد واقعتين في سبتمبر أيلول حين تعرض مايك ماينان حارس ميلان إلى إساءة عنصرية من جماهير يوفنتوس، كما تم فتح تحقيق في مزاعم بشأن هتافات عنصرية من جماهير لاتسيو ضد تيموي باكايوكو وفرانك كيسي ثنائي ميلان.