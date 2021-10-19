رونالد كومان يؤكد أن دينامو كييف أهم من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يرى الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني، أن مباراة فريقه أمام دينامو كييف الأوكراني أهم من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.



ويواجه برشلونة نظيره دينامو كييف، الأربعاء، على ملعب كامب نو، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه ريال مدريد يوم الأحد المقبل.

وخسر برشلونة في أول جولتين من بايرن ميونخ الألماني 0-3، وبنفس النتيجة من بنفيكا البرتغالي.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة دينامو كييف: "غدا سيكون مستقبلنا في دوري أبطال أوروبا محل اختبار".

وأضاف: "إذا أردنا التأهل إلى المرحلة التالية، فلا خيار أمامنا سوى تسجيل النقاط، نحن نعرف جيدا ما يتعين علينا القيام به".

وفي ظل أهمية هذه المباراة، أشار المدرب الهولندي إلى أن "هناك لاعبين ذوي خبرة كبيرة عليهم أن يكونوا قدوة في هذا النوع من المباريات، رافضا الحديث عن مواجهة ريال مدريد لأن مواجهة دينامو هي الأهم من وجهة نظره.

وتابع قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، أظهر اللاعبون أنهم قادرون على تحمل ضغط اللعب في برشلونة، لقد خاضوا بالفعل مباريات مهمة، معنا ومع منتخباتهم الوطنية".

ومن بين هؤلاء، هناك البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي عاد ليهز الشباك يوم الأحد الماضي أمام فالنسيا بعد عودته من الإصابة.

وقال كومان عنه: "لقد تعرض للإصابة لفترة طويلة وعليه أن يتحسن بدنيا، إنه يتمتع بالجودة وهناك منافسة في وسط الملعب، وهو لاعب مهم للمباريات القادمة".

ولدى سؤاله عما إذا كان برشلونة لا يزال فريقا قادرا على المنافسة في دوري الأبطال، قال: "المنافسة، نعم، لكن لا يمكن أن يطلب منا أحد الفوز بالتشامبيونز ليج، تعافي المصابين سيساعدنا".

وأقر المدرب الهولندي بأن الفرق الكبيرة تحسنت كثيرا، في حين انخفض مستوى برشلونة في السنوات الأربع الماضية في هذه البطولة الأوروبية.

وأتم: "لا يمكنني إبداء رأيي إلا فيما يخص الفترة التي بدأت منذ وصولي، لكن من الواضح أن هناك فرقا لديها تشكيلة أساسية ولاعبين بدلاء ووضع اقتصادي أفضل".