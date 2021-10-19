نيوكاسل يخطط للانقضاض على سيميوني والمدير الرياضي لأتلتيكو مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أشارت تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية إلى أن ملاك نيوكاسل الجدد يخططون لتعيين الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني الحالي لأتلتيكو مدريد مدربا للفريق، خلفا لستيف بروس.



وتحلى بروس المدير الفني الحالي لنيوكاسل يونايتد بالجرأة، وتعهد بمواصلة العمل طالما أراد الملاك الجدد وجوده، بعد الهزيمة 3-2 أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد الماضي، في مباراته رقم ألف كمدرب.

ويريد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضًا تعيين المدير الرياضي لأتلتيكو أندريا بيرتا جنبًا إلى جنب مع سيميوني، وفقًا لما قالته صحيفة AS الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن الملاك الجدد لنيوكاسل حريصون على ”تقليد“ النموذج الناجح في أتلتيكو، الذي فاز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.

ويرى ملاك نيوكاسل أن إدارة أتلتيكو يمكنها قيادة نيوكاسل للتنافس مع الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنفس الطريقة التي فعلوها في إسبانيا مع أتلتيكو ضد ريال مدريد وبرشلونة.

ويسلط تقرير AS، الذي نقلت عنه صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، الضوء على نموذج التعاقدات الذي يعتمده حامل لقب الليغا، والذي يرى أن بيرتا يعمل عن كثب مع الرئيس التنفيذي ميغيل أنخيل جيل للتوصل إلى ثلاثة لاعبين في مركز واحد يمكن لسيميوني اختيار واحد منهم، وذلك في كافة تعاقدات النادي.

وتقول الصحيفة إن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في تمهيد المسار للتعاقد مع ثنائي أتلتيكو في بداية عام 2020، عندما كان الصندوق قريبا من الاستحواذ على النادي في المحاولة الأولى.

وتقر AS بمحاولات الملاك الجدد لنيوكاسل لإغراء أسطورة أتلتيكو سيموني وكذلك بيرتا لخوض ”مغامرة الدوري الإنجليزي الممتاز الجديدة هذه“، والتي من المحتمل أن تكون ”معقدة للغاية“.