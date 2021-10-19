دوري أبطال أوروبا.. ما هو موعد مباراة تشيلسي ومالمو والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره مالمو السويدي، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.



ويسعى تشيلسي، حامل اللقب، لتحقيق فوزه الثاني في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الماضية 0-1 خارج ملعبه ضد يوفنتوس الإيطالي، وقبلها الفوز في الجولة الأولى 1-0 على زينيت سان بطرسبرج الروسي.

في المقابل، يأمل فريق مالمو في تحقيق أول نقطة له في المجموعة، بعد تلقي خسارتين في أول جولتين ضد يوفنتوس 0-3 وزينيت 0-4.

تشيلسي يحل ثالثاً في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا بـ3 نقاط بالتساوي مع زينيت، بينما يأتي مالمو بلا رصيد في المركز الرابع.

ويستضيف ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراة تشيلسي ضد مالمو مساء الأربعاء.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

تُبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة تشيلسي ومالمو على قناة "beIN Sports 2 HD Premium".