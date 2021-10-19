مصدر لمصراوي: الأهلي يفقد جهود حسين الشحات أمام الحرس الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن حسين الشحات، لاعب فريق الكرة بالنادي سوف يغيب عن مواجهة الحرس الوطني المقرر لها السبت المقبل بملعب الأهلي we السلام في إياب دور الــ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن حسين الشحات خضع لأشعة وفحص طبي دقيق لتحديد موقفة من المباراة المقبلة.

وأشار إلى أن الأشعة اثبتت إصابة الشحات بشد في العضلة الضامة ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام للعودة للملاعب من جديد وبالتالي سيغيب عن مواجهة الحرس الوطني المقبلة.

وغاب الشحات عن مواجهة الذهاب أمام الحرس الوطني التي انتهت بنتيجة 1-1، ليواصل غيابه في مواجهة الإياب مع كل من صلاح محسن و الحارس محمد الشناوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني في إياب دور الــ32 لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل بملعب الأهلي we السلام .