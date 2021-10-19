بالفيديو | ما هي نقاط الضعف في النصر والهلال قبل مباراة اليوم في نصف نهائي دوري أبطال آسيا؟

كشف المحلل الفني في برنامج اكشن مع وليد “سلطان اللحياني”، مكان الضعف والخلل في صفوف فريقي النصر والهلال قبل مباراة اليوم في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ويلتقي الغريمان في مباراة اليوم على ملعب مرسول بارك، والهدف بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا لمواجهة المتأهل من شرق القارة لتحقيق اللقب القاري الأغلى من جهة، وكسر شوكة المنافس اللدود من جهة أخرى.

وبدأ سلطان اللحياني حديثه بالتطرق إلى نقاط ضعف نادي النصر خلال هذا الموسم، والتي يجب على المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل إيجاد الحلول المناسبة لها، لتجنب الكارثة أمام زملاء بافيتيمبي جوميز.

وأوضح المحلل الفنى أن نادي النصر يعاني من ثلاث نقاط ضعف واضحة خلال الجولات الأولى من الدوري السعودي، والمباريات التأهيلية في دوري أبطال آسيا.

وقال سلطان اللحياني “اظهرت المباريات السابقة، وجود خلل و سوء تنظيم في الخط الخلفي لنادي النصر، والاهداف المستقبلة امام الاتحاد و قبلها في مباراة الفيصلي خير دليل “.

وتابع “النصر أيضاً، يعاني من وجود المساحات بين خط الوسط وخط الدفاع، كما يعاني في الارتداد الدفاعي، خصوصاً الأظهرة، ما يعرض الفريق لهجمات مرتدة سريعة وخطيرة على مرمى وليد عبدالله “.

وختم المحلل الفني السعودي بخصوص مكامن الضعف في صفوف العالمي بالقول “ابرز نقاط ضعف النصر هذا الموسم، هي الظهير الأيسر، والذي يعاني دفاعياً و هجوميا، ولسوء حظ الفريق، أن هذه النقطة، من نقاط قوة الهلال، مع وجود موسى ماريجا، ومحمد البريك في نفس الجهة “.

ما هي مكامن ضعف نادي الهلال قبل مباراة اليوم امام النصر في دوري أبطال آسيا؟

أوضح المحلل الفني السعودي “سلطان اللحياني”، مكامن الضعف والخلل في نادي الهلال قبل مباراة اليوم، وتطرق لثلاث نقاط مهمة، على المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم تجنبها أمام زملاء عبد الرزاق حمد الله.

وبدأ محلل برنامج أكشن مع وليد بنقطة الكرات الطويلة خلف الخط الخلفي لنادي الهلال، وأعطى مثال بالأهداف التي تلقتها شباك عبد الله المعيوف امام كل من التعاون و نادي الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

كما يعاني نادي الهلال وفق سلطان اللحياني في الكرات الثابتة، وسوء تعامله مع الضربات الرأسية من الخصوم، وأكد أن فريق جارديم، سيعاني في هذه النقطة تحديداً امام النصر لتوفره على مهاجمين يجيدون الارتقاء والضربات الرأسية من قبيل أبوبكر و حمد الله.

وختم المحلل الفني السعودي، تحليله لمباراة اليوم، بالتطرق للنقطة الثالثة التي يعاني منها زملاء سلمان الفرج، وأوضح أن الفريق الهلالي يعاني من البطئ في البناء من الخلف، والتمرير العرضي في الثلث الأول، ما يعرضه لخطر الهجوم المضاد امام الفرق التي تضغط عليه في مناطقه، وهو شي يجيده نادي النصر، ما يعني أن الهلال مطالب بتجنب الوقوع في هذا الخلل.