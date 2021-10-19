موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف أتلتيكو مدريد، نظيره ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021-22.

ويلعب ليفربول وأتلتيكو مدريد في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي تضم إلى جانبهما ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي.

وحقق ليفربول فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى على حساب ميلان في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ثم اكتسح بورتو بنتيجة 5-1 في مباراة الجولة الثانية.

فيما تمكن بورتو من فرض التعادل السلبي على أتلتيكو مدريد، في المباراة التي استضافها ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، قبل أن يحقق "الروخيبلانكوس" فوزًا مثيرًا على ميلان بنتيجة 2-1.

ويتصدر ليفربول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد الثاني برصيد أربع نقاط، ويليه بورتو برصيد نقطة واحدة، ويتذيل ميلان الترتيب بدون نقاط.

التشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول الثلاثي إيليوت وألكانتارا وويليامز للإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي..

أليسون

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - فيرمينيو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لأتلتيكو

سيغيب عن ميلان لاعب واحد فقط للإصابة هو كرونيتش، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بالتشكيل التالي:

يان أوبلاك

فيليبي – خوسيه ماريا خيمينيز – ماريو هيرموسو

كيران تريبيير - توماس ليمار - كوكي - رودريجو دي بول - يانيك كاراسكو

لويس سواريز - جواو فيليكس

القنوات الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 2.