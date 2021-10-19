تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق أتالانتا الإيطالي، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا الأربعاء.



ويسعى يونايتد لتحقيق فوزه الثاني في المجموعة، بعد تحقيق أول 3 نقاط له في البطولة بالجولة الماضية بفوز قاتل 2-1 على فياريال الإسباني.

في المقابل، يأمل فريق أتالانتا في تحقيق النقطة السابعة بعد حصد 4 نقاط من أول جولتين، بالتعادل 2-2 في ملعب فياريال ثم الفوز 1-0 على يونج بويز السويسري.

أتالانتا يتصدر المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا بـ4 نقاط بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد ويونج بويز، في المركزين الثاني والثالث، فيما يتذيل فياريال المجموعة بنقطة يتيمة.

ويستضيف ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية، مباراة مانشستر يونايتد ضد أتالانتا مساء الأربعاء.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

تُبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا على قناة "BeIN Sports 1 HD Premium" و"BeIn Sports 4K"