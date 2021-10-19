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الامارات | حضور جماهيري كامل متوقع لسباق "فورمولا 1" في السعودية

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف منظمو النسخة الأولى من سباق الجائزة الكبرى السعودي المقرر في الخامس من ديسمبر ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم أن السباق يمكن أن يقام بحضور جماهيري بكامل سعة المدرجات. وكان مقررا في البداية السماح بحضور جماهيري بنسبة 40 %، لكن يسمح حاليا بالحضور بنسبة 100 % .

وجاء ذلك عقب تخفيف قيود وإجراءات مكافحة انتشار العدوى بفيروس المستجد في السعودية. وبعد إقامة السباق السعودي بأسبوع واحد، تختتم منافسات بطولة العالم لفورمولا-1 بإقامة سباق أبوظبي والذي سيكون رابع سباق في الموسم يقام في الدول العربية، وهو رقم قياسي.

وتشارك قطر أيضا للمرة الأولى في استضافة سباقات فورمولا-1 في نوفمبر المقبل، بينما كانت البحرين قد استضافت السباق الافتتاحي للموسم في أذار/مارس استمرارا لمشاركتها وأبوظبي في استضافة منافسات فورمولا-1 منذ فترة طويلة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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