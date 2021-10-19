تعرف على موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يدخل فريق برشلونة الإسباني اختبارا أخيرا من أجل إنقاذ مصيره في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.



برشلونة يحتل المركز الرابع والأخير في مجموعته بدوري أبطال أوروبا بلا رصيد من النقاط، بعدما خسر أول مباراتين أمام بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي بنتيجة 0-3.

ويستضيف برشلونة على ملعبه "كامب نو" فريق دينامو كييف الأوكراني، مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع بتوقيت أبوظبي، السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

تُبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون مباراة برشلونة ضد دينامو كييف منقولة على قناة "beIN Sports 1 HD Premium".