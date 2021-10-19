عبد الفتاح يجيب.. هل تُدار القمة بحكم أجنبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن ناديي الزمالك والأهلي لم يطلبا حكم أجنبي لإدارة مباراة القمة بالدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الزمالك في الخامس من شهر نوفمبر المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامح "ملعب 9090" المذاع عبر راديو "9090"، قال عبد الفتاح: "زيادة عدد الكاميرات في المباريات سيتيح الفرصة أمام حكام الفيديو لمتابعة الحالات الجدلية خلال المباراة، الرابطة قالت إن نقل المباراة الواحدة لن يقل عن 10 كاميرات، وبالتالي سيتم وضع 2 كاميرا منهم على خط المرمى".

وعن مباراة القمة وما إذا كانت ستُدار بحكم أجنبي، أجاب عبد الفتاح: "لم يطلب أي نادٍ حتى الآن حكم أجنبي".

وأضاف: "اتحاد الكرة اتخذ قرارا يتيح لكل نادٍ طلب استقدام 5 حكام أجانب خلال الموسم، لكن أنا ضد الحكم الأجنبي.. (المصريين هايحكموا ايه طول الموسم؟!)".

وأتم: "لدينا حكام على أعلى مستوى عربيا ومحليا، الآن الجميع متساوِ، والحكم الأوروبي لم يعد كما كان في السابق".