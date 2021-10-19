مصدر لمصراوي: الأهلي يفقد خدمات صلاح محسن لمدة 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيغيب لفترة زمنية لن تقل عن 4 أسابيع بداعي الإصابة.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن صلاح محسن خضع لأشعة خلال الساعات الماضية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

وأوضحت الأشعة، أن اللاعب تعرض لإصابة بشرخ في شظية القدم ويحتاج لفترة من التأهيل لا تقل عن شهر قبل أن يحتاج إلى أسبوع أخر ليكون لائقا للمشاركة في المباريات مع الأهلي.

وغاب صلاح محسن عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الحرس الوطني التي أقيمت السبت الماضي بالنيجر وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأكد أن اللاعب صلاح محسن سيغيب عن مواجهة القمة أمام الزمالك لتزداد معاناة القلعة الحمراء بعد غياب محمد الشناوي حارس المرمي هو الأخر بسبب إصابته خلال مشاركته مع المنتخب بتصفيات كأس العالم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الــ32 لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل باستاد الأهلي والسلام.