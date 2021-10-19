مصدر لمصراوي: الأهلي يفقد خدمات صلاح محسن لمدة 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
كشف مصدر بالأهلي أن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيغيب لفترة زمنية لن تقل عن 4 أسابيع بداعي الإصابة.
وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن صلاح محسن خضع لأشعة خلال الساعات الماضية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.
وأوضحت الأشعة، أن اللاعب تعرض لإصابة بشرخ في شظية القدم ويحتاج لفترة من التأهيل لا تقل عن شهر قبل أن يحتاج إلى أسبوع أخر ليكون لائقا للمشاركة في المباريات مع الأهلي.
وغاب صلاح محسن عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الحرس الوطني التي أقيمت السبت الماضي بالنيجر وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وأكد أن اللاعب صلاح محسن سيغيب عن مواجهة القمة أمام الزمالك لتزداد معاناة القلعة الحمراء بعد غياب محمد الشناوي حارس المرمي هو الأخر بسبب إصابته خلال مشاركته مع المنتخب بتصفيات كأس العالم.
ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الــ32 لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها السبت المقبل باستاد الأهلي والسلام.