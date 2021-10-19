التشكيل المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل ليفربول الإنجليزي، ضيفًا على نظيره أتليتكو مدريد الإسباني في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الثانية، ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الأولى والثانية على ميلان وبورتو، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد تعادله أمام بورتو وفوزه على ميلان.

ويغيب عن فريق أتليتكو في مباراته اليوم كل من ستيفان سافيتش، ماتيوس كونيا وخوسيه خيمينز، مع احتمالية عودة ماركوس يورينتي.

على الجانب الآخر، يستعيد ليفربول خدمات أليسون بيكر وفابينيو بعد عودتهما من المهمة الوطنية مع البرازيل، بينما يستمر غياب تياجو ألكانتارا، كيرتس جونز وهارفي إليوت.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: فيليبي، جيفري كوندوبيا، ماريو هيرموسو، كيران تريبير.

خط الوسط: رودريجو دي بول، كوكي، توماس ليمار.

خط الهجوم: كاراسكو، لويس سواريز، أنطوان جريزمان.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، آندي روبيرتسون.

خط السوط: جوردان هندرسون، فابينيو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.