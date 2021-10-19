بالمواعيد والقنوات.. صلاح يتحدى أتليتكو مدريد.. وقمة النصر والهلال في ثلاثاء الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مباريات نارية أبرزها قمة ليفربول أمام أتليتكو مدريد.

وفي دوري أبطال آسيا ،سيلتقي الهلال السعودي بمواطنه النصر، في نصف نهائي المسابقة، فيقمة يحتضنها ملعب مرسول بارك.

وفيما يلي نستعرض مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال آسيا

8:00 مساءً - النصر x الهلال - القنوات الناقلة (Abu Dhabi Sports Asia 1- SSC7 HD).

6:45 مساءً- كلوب بروج x مانشستر سيتي- القنوات الناقلة ( beIN Sports FR HD 1- beIN Sports HD 1 English).

6:45 مساءً - بشكتاش x سبورتنج لشبونة - القناة الناقلة (beIN Sports 2 HD Premium).

9:00 مساءً - باريس سان جيرمان x لايبزج - القنوات الناقلة ( Sport Klub 1 HD Slovenija - Arena Sport 3 HD Croatia).

9:00 مساءً - أياكس أمستردام x بوروسيا دورتموند - القنوات الناقلة (TV2 Sport Premium 1 HD- Sport Klub 1 HD Slovenija).

9:00 مساءً - أتليتكو مدريد x ليفربول - القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 1).

9:00 مساً - ميلان x بورتو - القناة الناقلة بى ان سبورت اكسترا 1.

9:00 مساءً - ريال مدريد x شاختار- القناة الناقلة (بى ان سبورت بريميوم 3).

9:00 مساءً - انتر x شريفتيراسبول - القناة الناقلة (بى ان سبورت اكسترا 2).