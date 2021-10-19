الاتحاد الدولي لكرة القدم يلمح لإعادة مباراة البرازيل والأرجنتين المعلقة

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

لمح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى مصير مباراة البرازيل والأرجنتين المعلقة في تصفيات كأس العالم 2022.



واستضاف المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني، يوم 5 سبتمبر/أيلول الماضي، في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، ولكن المباراة ألغيت بعد 7 دقائق فقط.

وكان سبب إلغاء المباراة اقتحام مسؤوليين برازيليين الملعب، من أجل إقصاء 4 لاعبين أرجنتينيين من الملعب، بداعي عدم خضوعهم للحجر الصحي بعد القدوم من إنجلترا، ما يمثل انتهاكا للوائح الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

رئيس الاتحاد الدولي كشف عن وجه نظره بخصوص مصير المباراة الذي لم يتم حسمه حتى الآن، حيث أكد أن هذه المباراة يجب أن تُحسم في الملعب، بعد إلغائها في وقت سابق.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس إنه من الجيد دائما حسم المباريات داخل الملعب، وليس خارجه.

وأوضح: "لدينا لوائح، وسنرى ما ستقرره سلطات الانضباط في فيفا، إيقاف المباراة بهذه الطريقة أمر غير مقبول، هذا يدمر كرة القدم".

ويحاول إنفانتينو الترويج لمخطط إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من 4 من خلال جولته في أمريكا الجنوبية، والتي تشمل أيضا فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وتشيلي.