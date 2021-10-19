تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء الثلاثاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عدة مباريات هامة في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن موقعة النصر والهلال بدوري أبطال آسيا.



وينتظر أن تكون مواجهة ديربي العاصمة السعودية بين النصر والهلال الأولى بينهما في تاريخ دوري أبطال آسيا، علما بأنها ستقام في نصف النهائي عن منطقة الغرب.

من المُقرر أن تُقام مباراة الديربي المرتقبة، مساء الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

ويمكن مشاهدة مباراة النصر والهلال، عبر قنوات "SSC" داخل المملكة العربية السعودية، وقنوات "أبوظبي الرياضية" في دولة الإمارات.

يواصل مانشستر سيتي، رحلته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حينما يواجه فريق كلوب بروج.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.45 مساء بتوقيت أبوظبي، 6.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"، وذلك على الهواء مباشرة.

يأمل باريس سان جيرمان، في تحقيق الانتصار، حينما يلاقي لايبزيج في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج تلفزيونيا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

يلتقي ليفربول مع مضيفه أتلتيكو مدريد، في مباراة منتظرة بالبطولة القارية الأقوى في العالم على صعيد الأندية.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

سيحل ميلان ضيفا على بورتو في مباراة ستقام ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل تلفزيونيا عبر قنوات "بي إن سبورتس".

سيكون على ريال مدريد أن يحل ضيفا ثقيلا على شاختار دونيتسك الأوكراني، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة تلفزيونيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر "بي إن سبورتس بريميوم 3".

يصطدم إنتر ميلان، بفريق شيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري ابطال أوروبا.

المواجهة ستبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة تلفزيونيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس".