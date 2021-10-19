دوري أبطال أوروبا.. تعرف على موعد مباراة بورتو وميلان والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

سيحل ميلان ضيفا على بورتو في مباراة ستقام ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويبحث ميلان عن تحقيق أول فوز له بعد خسارته ضد ليفربول وأتلتيكو مدريد، وهو نفس الأمر بالنسبة لبورتو الذي تعادل مع أتلتيكو وخسر من الليفر.

تُقام مباراة بورتو ضد ليفربول على ملعب "دراجاو"، مساء الثلاثاء، في العاصمة البرتغالية "لشبونة".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تُبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تذاع المباراة عليها.

يذكر أن ميلان يعود للمشاركة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد غياب 7 سنوات.