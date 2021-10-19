نادي برشلونة يكشف تصميم ملعب كامب نو الجديد

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

كشف نادي برشلونة الإسباني عن تصميم ملعبه العريق "كامب نو" بعد تجديده وتوسعته، ضمن مشروع "إسباي بارسا".



وكان من المقرر أن يقوم أعضاء نادي برشلونة بالتصويت على الموافقة على خطة مشروع "إسباي بارسا" الذي يتضمن تجديد "كامب نو" ومرافق التدريب، يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ثم تأجل التصويت إلى يوم 23 من الشهر نفسه.

خوان لابورتا، رئيس برشلونة، كان أكد في وقت سابق أن النادي الكتالوني يستعد لبدء تطوير وإصلاح ملعب "كامب نو" بحلول صيف 2022.

وأشار لابورتا إلى أن هذا الأمر سيستغرق 3 أو 4 سنوات، مما سيحتم على النادي إيجاد ملعب آخر للفريق الأول، مثل ملعب "يوهان كرويف" التابع للنادي، والذي يحتضن مباريات فرق السيدات والرديف والشباب.

ونشر برشلونة مقطع فيديو مدته 4 دقائق للكشف عن التصميم الجديد للملعب بعد تجديده، وهو مشروع تأجل بسبب الصعوبات المالية، كما سيتم العمل فيه كحل للأزمات المادية الخانقة للبارسا.

وتضمن الفيديو مشهدا تمثيليا يتحدث فيه جد مع حفيده عن أمجاد الفريق الكتالوني، وتاريخ ملعبه العريق.

ويحتضن "كامب نو" مباريات برشلونة منذ افتتاحه عام 1957، وتم تجديده في عدة مناسبات، آخرها عام 2018.

ويعد ملعب برشلونة أحد أكبر ملاعب أوروبا بسعة تبلغ 99 ألف متفرج، وهو أحد الملاعب القليلة الحاصلة على تقييم (4/4) في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.