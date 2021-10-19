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تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وشيريف في دوري أبطال أوروبا

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محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

يسعى فريق إنتر ميلان الإيطالي لتحقيق انتصاره الأول في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه شيريف تيراسبول المولدوفي.

 

وفشل إنتر ميلان في تحقيق أي انتصار خلال أول مباراتين بدور المجموعات، حيث خسر 0-1 أمام الإسباني في الجولة الأولى، قبل التعادل مع شاختار دونيتسك الأوكراني سلبيا في الجولة الثانية.

 

ويستضيف إنتر ميلان نظيره شيريف تيراسبول، مساء الثلاثاء، على ملعب جوسيبي مياتزا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

 

وتقوم قنوات "بي إن سبورتس" بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

يُذكر أن إنتر ميلان فشل في بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، بعدما حل رابعا في المجموعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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