الامارات | إيقاف لاعب 21 مباراة بسبب استخدام بطاقة تطعيم مزيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لاعب 21 مباراة بسبب استخدام بطاقة تطعيم مزيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت رابطة دوري هوكي الجليد في أميركا الشمالية إيفاندر كين لاعب سان هوزيه شاركس بالإيقاف 21 مباراة في الدور التمهيدي للموسم دون الحصول على أجر بسبب مخالفة بروتوكولات كوفيد-19.

ولن يكون بوسع اللاعب الكندي المشاركة قبل 30 نوفمبر، ما يعني غيابه عن أكثر من ربع منافسات الدور الأول.

وتقدم كين بالاعتذار في بيان وقال "ارتكبت خطأ وأشعر بالأسف وأتحمل مسؤولية ذلك".

ولم توضح الرابطة تفاصيل مخالفة كين، بينما ذكرت شبكة (ئي.إس.بي.إن) أن هناك مزاعم باستخدام كين بطاقة تطعيم مزيفة.

وخلال شهر يناير الماضي قدم إيفاندر كين، دعوى إفلاس غير مفهومة، بسبب ديونه التي لامست نحو 27 مليون دولار، وهو يواجه ست دعاوى قضائية.

ووقّع كين، 29 عاماً، صفقة مدتها سبع سنوات بقيمة 49 مليون دولار مع نادي سان خوسيه في العام 2018، وفي مسيرته المهنية التي استمرت 11 عاما حتى الآن في NHL، جمع ما يقرب من 53 مليون دولار، ولديه أصولاً بقيمة 10.2 مليون دولار، عبارة عن منازل.

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