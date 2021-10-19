فينجادا: لم أتدخل لرحيل البدري.. وحفيدي مجنون بصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن ليس له دخل بقرار رحيل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر خلال الفترة الماضية.

وقال فينجادا في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء: "لم أتدخل لرحيل حسام البدري عن قيادة منتخب مصر المنتخب كان يعاني من إجهاد كبير ولذلك الأداء السيء كان أمرا طبيعيا"

وأضاف: "رشَّحت كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر فهو صاحب خبرة رائعة، السيرة الذاتية لكيروش تتحدث عنه ولا يحتاج إلى تزكية مني لقيادة منتخب مصر، وسيمرر خبراته إلى المدربين في مصر".

وتابع: "حلمي طولان هو المدرب الأفضل محليا في مصر لأنه طور حياته المهنية منذ الصغر، إنه مدير فني مميز ولديه الشخصية التي تفيد كمدرب ويقدم أداء جيدا مع الفرق التي يدربها".

وأكمل: "فشل تعاقدي مع الأهلي بعدما طلبت تعيين مدريب أحمال، حيث النادي وتمسك بموقفه رغم أنني عرضت تقليص راتبي، تدريب الأهلي شرف كبير والجميع سيتحدث عنك لكنني شخصا احترافيا".

وانتقل فينجادا للحديث عن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول قائلا: "محمد صلاح لاعب رائع، وما يقدمه هو كرة القدم الحقيقية وهو من أفضل خمسة لاعبين حول العالم".

وأوضح: "لم أكن أعرف محمد صلاح بشكل شخصي لكني حفيدي مجنون بصلاح، إنه شخص متواضع وودود للغاية، وما حققه خلال الأعوام الماضية يعد أمرًا رائعًا للغاية".

وأتم فينجادا قائلا: "صلاح أحيانا لا يستطيع أن يقدم مع منتخب مصر ما يقدمه في ليفربول، وما يتردد حول خوفه من الإصابة مع المنتخب يعتبر أمرا مستحيلا فهو لاعب محترف، لكنه يلعب هناك مع جودة مختلفة ولاعبين رائعين يقدمون له الدعم".