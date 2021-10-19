رابطة الأندية: خطأ مطبعي وراء تغيير ملعب القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن ما تم إعلانه بخوض مبارة القمة بين الزمالك والأهلي على ملعب الدفاع الجوي يعد خطأ مطبعيًا، مشيرا إلى أن المباراة ستقام في إستاد القاهرة.

وقال دياب، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "جميع مباريات الدوري في موعدها كما كان محددا لها يوم القرعة، ومباراة القمة ستقام في موعدها بشكل طبيعي".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن بقية مواعيد جولات الدوري عقب مشاركة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية".

وتابع: "حدث خطأ مطبعي في جدول الدوري بوضع مباراة الزمالك والأهلي بإستاد الدفاع الجوي وهو الملعب الاحتياطي للزمالك، ولكنها ستقام بإستاد القاهرة الدولي وفقا لما كان محددا لها".

وشدد: "كان ذلك خطأ مطبعي، لأن الزمالك حدد ملعبي إستاد القاهرة والدفاع الجوي لاستضافة مبارياته، لكن مباراته أمام الأهلي ستقام في إستاد القاهرة".

وأتم رئيس رابطة الأندية تصريحاته قائلا: "تم الاتفاق مع الأندية على خوض المسابقة بشكلها الطبيعي رغم الظروف الصعبة، ولا علاقة للاعبي الكرة بإقامة الانتخابات".

يُذكر أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ستقام ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2021/2022 يوم 5 نوفمبر المقبل على ملعب إستاد القاهرة.