درويش: استاد القاهرة مستعد لاستقبال القمة.. ونناشد الجماهير الحفاظ على الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي أن الملعب مستعد لاستضافة مباراة القمة في الجولة 3 بالدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل.

وفي تصريحات لقناة "الحياة" قال درويش :"بداية من 1 نوفمبر المقبل سيكون الاستاد على أتم الاستعداد لاستضافة المباريات، وستكون مباراة القمة هي الافتتاح".

وأضاف درويش :"نتمنى أن يتسم الجمهور بالوعي في مباراة الأهلي والزمالك، وأن يحافظ على الاستاد، حتى تزداد الأعداد في الفترة المقبلة".

وتابع درويش :"نتمنى أن يستضيف استاد القاهرة مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم، استاد الرعب جاهز دائما".

وأنهى رئيس هيئة استاد القاهرة :"لا توجد أي مشاكل حول استقبال الجماهير في استاد القاهرة، رأينا الجمهور يحضر بأعداد كاملة في أوروبا، ونتمنى أن يتكرر الأمر لدينا".