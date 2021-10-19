في غياب النني.. آرسنال يخطف تعادلا قاتلا من كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خطف آرسنال تعادلا صعبا في الدقائق الأخيرة من ضيفه كريستال بالاس، بنتيجة 2 / 2 ، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع آرسنال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وكان آرسنال قد تقدم في الدقيقة الثامنة عن طريق بيير إيمريك أوباميانج، غير أن البلجيكي كريستيان بينتيكي أدرك التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 73 أضاف أودسون ادوارد الهدف الثاني لكريستال بالاس، لكن أليكساندر لاكازيت نجح في إدراك التعادل لأرسنال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وغاب الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال عن المشاركة مع الجانرز خلال المباراة حيث ظل على مقاعد البدلاء ولم يدفع به المدير الفني مايكل أرتيتا.