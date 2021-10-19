وزير الرياضة: ضرائب اتحاد الكرة 100 مليون.. حولنا التجاوزات للنيابة.. وقد يتم حله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن لجان التفتيش التي شكلتها الوزارة خلال الفترة الماضية رصدت تجاوزات عديدة داخل اتحاد الكرة المصري.

وأشار صبحي في تصريحات عبر قناة أون بي سي مصر، إلى أن التجاوزات في مجملها تشمل عدد من إدارات الاتحاد عبر السنوات الماضية، لافتًا إلى تحويل الأمر برمته إلى النيابة العامة المصرية.

وقال صبحي: "اتحاد الكرة ليس جهة خاصة، هو مؤسسة عامة وتحت الرقابة مثل أي مؤسسة أخرى".

وأكمل: "هناك تجاوزات مرصودة لدينا داخل اتحاد الكرة وأرسلناها للجهات الرقابية للتأكد منها، وزارة الشباب والرياضة لها الحق في الرقابة المالية على اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية وأي اتحاد آخر".

وأضاف: "التجاوزات في مجملها تشمل كافة مجالس الاتحادات السابقة في الفترة الأخيرة، بالتأكيد بعضها كان في عهد هاني أبو ريدة، وقمنا بإتخاذ إجراءات تخص المجالس السابقة وهناك إجراءات للمجلس الحالي".

وأردف: "الإجراءات التي أتحدث عنها تأخذ مسار محدد حتى تصل إلى النيابة العامة، وبالفعل الأمر لدى النيابة حاليًا وطالما وصلت إلى هذه المرحلة فدورنا ينتهي ونترك الأمر لهم تمامًا".

وأوضح: "الاتحاد الدولي حدد خارطة طريق أقصاها يوم 5 يناير لإجراء انتخابات اتحاد الكرة، اللجنة الحالية مُعينة وتحصل على أجر، لكن إذا أثبتت النيابة وجود مخالفات مالية بالفعل فإنه من الوارد أن يتم حلها".

واختتم: "اتحاد الكرة يدفع ضرائب بالفعل، لكن وفقًا تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فمازال عليه مبالغ مالية ويجب دفعها المبلغ يصل إلى 100 مليون جنيه من فترات متلاحقة".