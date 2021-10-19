الخطيب: محمد مرجان كان درعًا وسيفًا للنادى الأهلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى، بالشكر إلى العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضى وإدارة المنشآت الرياضية والمدير التنفيذي السابق للنادى الأهلى، قائلا إن العميد محمد مرجان من أبناء القلعة الحمراء المخلصين.

وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر النادي الأهلى، إنه تعامل مع العميد محمد مرجان كثيرا، وقدم مرجان خدمات كثيرة للنادي الأهلى ولم يتأخر يوما عن ناديه لذا أتقدم له بخالص الشكر على ما قدمة للنادى خلال الفترة الماضية.

أضاف الخطيب أن العميد محمد مرجان كان يمثل درعا وسيفا للنادي الأهلي وأنا الشخص الوحيد الذي يعرف هذا الأمر وأشكره على ما قدمة للنادي الأهلى، وأثق في قدرته على تقديم المزيد من النجاحات في شركة استادات الوطنية نظرا لكفاءته واخلاصه الكبير في العمل.