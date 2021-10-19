تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، قبل مباريات الجولة التاسعة المقرر بدايتها يوم الخميس 21 أكتوبر 2021.

حافظ نادي الاتحاد على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات الجولة الثامنة والتي تعادل فيها مع ملاحقه المباشر «ضمك» بهدفٍ لمثله، وذلك في ظل إنشغال الهلال والنصر بمنافسات دوري ابطال اسيا.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني ضمك، وجمع العميد من 5 انتصارات، وتعادلين، بينما خسر مرة واحدة، وسجل لاعبوه 18 هدف، وتلقت شباكه 6.

ويتواجد نادي النصر في المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة مع الطائي، بينما يقبع الهلال في المركز السابع بنفس عدد النقاط والمباريات، ويمتلك لقاء مؤجل من الجولة الرابعة أمام الفيحاء.

وكان من المفترض أن يتواجه الهلال والنصر في الجولة الثامنة بالدوري السعودي يوم 17 أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيل اللقاء نظرًا لتزامنه مع مباريات الفريقين بدور ربع نهائي دوري ابطال اسيا، والذي تمكنا من عبوره بنجاح ليتقابلا في نصف النهائي يوم 19 أكتوبر.

وسيعود الهلال والنصر لاستئناف منافسات الدوري السعودي من الجولة التاسعة، حيث سيلاقي الزعيم نظيره الرائد يوم السبت 23 أكتوبر، بينما يصطدم العالمي بفريق الاتفاق يوم الأحد 24 أكتوبر في ختام مباريات الجولة.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة التاسعة

1- الاتحاد – 17 نقطة – لعب 8

2- ضمك – 15 نقطة – لعب 8

3- الفيحاء – 13 نقطة – لعب 7

4- النصر – 12 نقطة – لعب 6

5- الفتح – 12 نقطة – لعب 8

6- الشباب – 12 نقطة – لعب 8

7- الهلال – 12 نقطة – لعب 6

8- الرائد – 11 نقطة – لعب 8

9- الفيصلي – 10 نقاط – لعب 8

10- الحزم – 10 نقاط – لعب 8

11- اهلي جدة – 8 نقاط – لعب 8

12- الطائي – 7 نقاط – لعب 7

13- الاتفاق – 7 نقاط – لعب 8

14- ابها – 7 نقاط – لعب 8

15- الباطن – 6 نقاط – لعب 8

16- التعاون – 3 نقاط – لعب 8

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